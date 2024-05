Autofahrer mit 2,3 Promille flieht vor der Polizei

Beamte ermitteln den Fahrer und treffen ihn daheim an. Womöglich stand der Mann auch unter Drogeneinfluss.

Am Samstag meldeten Zeugen einen offenbar alkoholisierten Autofahrer in der Innenstadt. Die Polizei versuchte den 52-jährigen Fahrer mit seinem Fahrzeug in der Prinzstraße zu stoppen, der Mann flüchtete jedoch.

Kurze Zeit später wurde der 52-Jährige an seiner Wohnanschrift angetroffen, teilt die Polizei mit. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Zudem ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum. Die Polizeibeamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann und stellte dessen Führerschein sicher. (möh)

