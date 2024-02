Autofahrerin legt unvermittelt Rückwärtsgang ein und fährt Mann an

Ein Paar überquert die Neuburger Straße in Augsburg. Eine Autofahrerin, die schon vorbei ist, fährt plötzlich rückwärts. Ein Mann wird verletzt, die Frau flieht.

Eine bislang unbekannte Autofahrerin hat am Freitagabend in der Neuburger Straße einen Mann angefahren. Wie die Polizei mitteilt, überquerte der 39-Jährige gegen 19.30 Uhr mit seiner Begleiterin die Straße bei einer Fußgängerinsel auf Höhe eines Supermarkts. Als eine Autofahrerin die Fußgängerinsel passiert hatte, gingen beide über die zweite Straßenhälfte. Plötzlich legte die Frau jedoch den Rückwärtsgang ein – und prallte so gegen den 39-Jährigen. Anschließend fuhr sie davon.

Polizei Augsburg meldet Unfall: Autofahrerin fährt rückwärts gegen Mann

Der Mann erlitt diverse Schürfwunden an den Beinen und begab sich unter Schock nach Hause. Da er am darauffolgenden Tag starke Schmerzen hatte, rief er den Rettungsdienst. Dabei wurde laut Polizei eine mögliche Fraktur im linken Fuß diagnostiziert, der 39-Jährige musste ins Krankenhaus Friedberg. Nach Angaben der Beteiligten soll die Unfallverursacherin etwa 20 Jahre alt sein und braune Haare haben. Sie fuhr einen blauen Kleinwagen, Marke oder Kennzeichen sind nicht bekannt. Mögliche Zeuginnen und Zeugen können sich telefonisch unter 0821/323-2310 bei der Inspektion Augsburg Ost melden. (kmax)