Autofahrerin touchiert 75-Jährige und fährt davon

Beim Ausparken fuhr eine Autofahrerin in Augsburg eine 75-jährige Fußgängerin an und flüchtete. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Eine bislang unbekannte Autofahrerin fuhr am Samstag beim Ausparken in der Bürgermeister-Widmeier-Straße eine 75-jährige Fußgängerin an und flüchtete. Gegen 9 Uhr verließ die Rentnerin eine Bäckerei in der Bürgermeister-Widmeier-Straße. Im selben Moment parkte die unbekannte Pkw-Fahrerin rückwärts aus und touchierte laut Polizei dabei die 75-Jährige. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Autofahrerin, ohne sich um die 75-Jährige zu kümmern, die sich bei dem Vorfall leicht verletzt hatte.

Die unbekannte Fahrzeugführerin wird nach ersten Zeugenaussagen wie folgt beschrieben: weiblich, ca. 40 Jahre, blonde Haare (Bob-Frisur), blaue Jacke, ca. 150 cm groß. Die Fahrzeugführerin fuhr einen blauen Skoda. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710. (ziss)