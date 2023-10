Autounfall in Lechhausen: Fehler beim Abbiegen

Zwei Autofahrer werden an der Bürgermeister-Wegele-Straße leicht verletzt. Die Fahrbahn muss etwa eine Stunde gesperrt werden.

Am Samstag kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 75-jährigen BMW-Fahrer und einem 43-jähriger Ford-Fahrer in der Bürgermeister-Wegele-Straße in Lechhausen. Bei dem Unfall wurden die beiden Autofahrer leicht verletzt. Gegen 13.30 Uhr war der 75-Jährige auf der Valentin-Heider-Straße unterwegs. An der Kreuzung Bürgermeister-Wegele-Straße bog er laut ersten Erkenntnissen der Polizei verbotswidrig nach links ab und kollidierte dabei mit dem von links kommenden 43-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto des 75-Jährigen in die angrenzte Wiese befördert. Beide Autofahrer trugen leichte Verletzungen davon. Zur Unfallaufnahme wurde die Bürgermeister-Wegele-Straße für etwa eine Stunde stadtauswärts gesperrt. Es entstanden 5000 Euro Schaden. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung. (skro)