Bäume auf Jüdischem Friedhof fallen dem Eschentriebsterben zum Opfer

Auf dem Jüdischen Friedhof in Kriegshaber wurde ein Dutzend Bäume entfernt. Die Fällungen sollen der Verkehrssicherheit dienen.

Auf dem Jüdischen Friedhof in Kriegshaber sind mehrere Bäume gefällt worden. Konkret handelte es sich um zehn Gemeine Eschen, die am Eschentriebsterben erkrankt waren, teilt das Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen der Stadt auf Anfrage mit. Drei weitere Bäume waren demnach ebenfalls für Fällungen vorgesehen. Einer sei aber vor der Entfernung durch einen Sturm umgeworfen worden, zwei weitere fielen nicht unter die Baumschutzverordnung der Stadt.

Eschen auf dem Jüdischen Friedhof in Kriegshaber waren nicht mehr zu retten

Laut dem Grünamt war die Verwaltung des Jüdischen Friedhofs in der Hooverstraße im Dezember auf die Untere Naturschutzbehörde zugekommen. "Ihr Anliegen war die Herstellung der Verkehrssicherheit auf dem Friedhof." Die vom Eschentriebsterben betroffenen Bäume hätten eine schlechte und weiter abnehmende Vitalität aufgewiesen und hätten auch durch baumpflegerische Maßnahmen nicht erhalten werden können. "Die schlechte und weiter abnehmende Vitalität führt zu einem erhöhten Risiko für Personen- oder Sachschaden durch Astbruch oder Windwurf", so das Grünamt. Ein Mitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörde habe die betroffenen Bäume vor Ort in Augenschein genommen und bestätigt, dass die Bäume nicht zu halten seien. Eine Auflage zur Nachpflanzung hält sich die Stadt vor.

