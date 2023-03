Baum-Bilanz in Augsburg: Mehr Bäume werden gefällt als neu gepflanzt

Plus Im Winter sind in Augsburg mehr Bäume gefallen als neu gepflanzt wurden. Die Stadt hat dafür eine Erklärung – und verweist auf neue Bäume durch natürliche Aussaht.

In der Stadt sind im vergangenen Winter 2022/23 mehr als 950 größere Bäume zur Fällung freigegeben worden. Laut Stadt handelte es sich in etwa 300 Fällen um Bäume auf privaten Grundstücken, für die vor allem wegen Krankheit und Altersschäden die Fällerlaubnis beantragt wurde. Auf öffentlichen Flächen, vor allem Grünanlagen und entlang von Straßen, waren es 650 Bäume, die die Stadt selbst fällen wollte.