Baustart für Hochablass-Fischtreppe verzögert sich bis 2025

Der Fischpass sollte direkt im Anschluss an den Kraftwerksbau vor zehn Jahren kommen. Seitdem gibt es immer wieder Verzögerungen - auch jetzt wieder.

Der Bau der Fischtreppe am Hochablass wird voraussichtlich erst im Jahr 2025 starten können und verzögert sich somit abermals. Das gaben die Stadtwerke Augsburg jetzt auf Anfrage unserer Redaktion bekannt. Zuletzt sah der Zeitplan einen Baubeginn in diesem Jahr vor. Man hoffe, die Baugenehmigung in den nächsten Monaten zu bekommen und werde dann in die Feinplanung und Ausschreibung gehen, so Stadtwerkesprecher Jürgen Fergg. Ein Baubeginn in diesem Jahr sei aber nicht mehr realistisch.

Wie berichtet müssen die Stadtwerke im Zuge des vor zehn Jahren fertiggestellten Kraftwerks am Hochablasswehr auch einen Fischpass bauen. Er wird auf der Ostseite im Bereich des früheren Kuhsee-Auslasses entstehen, der im Zuge des Kraftwerksbaus zugeschüttet wurde. Seitdem bietet sich Ausflüglern dort der Anblick einer Brachfläche.

Eine erste Planung eines Planungsbüros mit einem naturnahen Bach wurde von den Stadtwerken verworfen, weil sie Zweifel an der Hochwassertauglichkeit hatten. Inzwischen ist unterhalb des Hochablass-Wehrs am Ostufer ein Betonbauwerk aus etwa 70 Becken geplant, mit dessen Hilfe Fische die 7,5 Meter Höhenunterschied überwinden können. Die Konstruktion dürfte optisch auffallen, auch wenn die Stadtwerke mit einem künstlichen Wasserschleier und Bemoosung versuchen wollen, das Bauwerk möglichst verträglich aussehen zu lassen. Der Bau hatte sich seit Jahren aus unterschiedlichen Gründen - zuletzt ging es um Ausgleichsmaßnahmen - immer wieder verzögert. Im Zuge des damals nicht unumstrittenen Kraftwerksbaus war die ökologische Maßnahme seitens der Stadtwerke als ein Argument für den Bau ins Feld geführt worden. (skro)

