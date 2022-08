Beschädigte Fahrzeuge: Polizei nimmt Zeugenhinweise entgegen

Eine eingeschlagene Seitenscheibe und zerkratzte Türen sorgen für Verdruss bei Autobesitzern in Augsburg.

Eine böse Überraschung gab es für zwei Autobesitzer, als sie zu ihren Fahrzeugen gingen. Im ersten Fall wurde im Stadtteil Hammerschmiede die Seitenscheibe eines in der Erfurter Straße auf Höhe der Hausnummer 5 geparkten Opel Combo eingeschlagen. Die Tat ereignete sich laut Polizei am Dienstag zwischen 7.30 und 11 Uhr, dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter Telefon 0821/323-2310 entgegen.

Des Weiteren wurden in Pfersee im Zeitraum von Mittwoch, 27. Juli, 9 Uhr, bis Montag, 29. August, 14 Uhr, beide Türen der Beifahrerseite eines blauen Opel Fiesta verkratzt. Das Auto war in der Kirchbergstraße auf Höhe der Hausnummer 5 geparkt. Der Sachschaden beträgt rund 3000 Euro. Zeugen können sich an die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 melden. (bau)