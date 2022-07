Augsburg

17:30 Uhr

Besuch im Seniorenheim: Wie die Hitze Augsburgs Ältesten zu schaffen macht

Gertrud Beh lebt im Seniorenheim Christian-Dierig-Haus in Pfersee. An heißen Tagen wie derzeit sei sie "schon lätschiger", sagt die 93-Jährige.

Plus Beißend heiße Sommer-Tage sind eine Gefahr für Ältere. Sie zu schützen, ist ein Kraftakt, gerade jetzt. Wie gelingt er? Ein Ortsbesuch im Christian-Dierig-Haus.

Von Max Kramer

Es ist wieder einer dieser Juli-Tage, kurz nach 13.30 Uhr, und die Sonne donnert mit voller Gewalt herab auf Pfersee. Draußen steht flirrende Hitze, drinnen sitzt Gertrud Beh in ihrem Rollstuhl. "Das Herz bumpert schon ein bissle heftiger als sonst, man merkt's auch am Kreislauf", sagt die 93-Jährige und schaut aus ihrem Fenster. Der Rollladen hängt weit unten und lässt nur einen schmalen Spalt offen, das Zimmer ist in dumpfes Licht getaucht. Die 30-Grad-Marke ist draußen längst geknackt. "Das ist ja für die Jungen schon zu warm", sagt Beh. "Aber für uns hier? Wissen's, das ist schon anstrengend." Für die Menschen hier, im AWO-Seniorenheim Christian-Dierig-Haus, sind Tage wie diese ein besonderer Kraftakt.

