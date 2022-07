Augsburg

vor 6 Min.

Betrug in Corona-Teststationen? Die Augsburger Polizei ermittelt

Plus Deutschlandweit wird Betrug in Corona-Teststellen bekannt. Auch in Augsburg ermittelt die Polizei in mehreren Fällen. Warum die Stadt einige Stationen schloss.

Von Max Kramer

Hochsommer in Augsburg. Die Menschen zieht es nach draußen, die Cafés und Restaurants sind voll. Dort, wo heute Eiscafé und Aperol Spritz hoch im Kurs stehen, wurden vor rund einem halben Jahr vielerorts Corona-Tests serviert. Rund um den Jahreswechsel war die Nachfrage enorm, private Teststationen schossen wie Pilze aus dem Boden. Die Rede war von "Goldgräberstimmung", von einem Kuchen, von dem "jeder ein Stück haben" wolle. Heute sind deutschlandweit Fälle bekannt, in denen Teststellen-Betreiber im großen Stil betrogen haben sollen. In Augsburg sind größere Skandale bislang ausgeblieben. Doch auch hier mussten Stadt und Polizei wegen Unregelmäßigkeiten bereits aktiv werden.

