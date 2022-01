Betrunkener Autofahrer fährt in Schlangenlinien durchs Univiertel

Die Fahrweise des alkoholisierten Mannes war so auffällig, dass ihn eine Polizeistreife im Augsburger Univiertel aus dem Verkehr zog.

Zuviel getrunken hatte wohl ein Autofahrer, der am Sonntagabend im Univiertel mit seinem Seat Schlangenlinien fuhr. Laut Polizeibericht war er so unsicher unterwegs, dass ein anderer Verkehrsteilnehmer die Polizei informierte. Eine Streife stoppte den Autofahrer in der Haunstetter Straße. Bei der Kontrolle des 29-Jährigen schlug den Beamten deutlicher Alkoholgeruch entgegen, was ein Alkoholtest mit knapp 1,7 Promille dann auch bestätigte. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Der 29-Jährige wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt. (eva)