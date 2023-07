Betrunkener Fahranfänger verliert seinen Führerschein

20-Jähriger wird von der Polizei in Augsburg aus dem Verkehr gezogen. Test ergibt Wert von knapp ein Promille.

Für Fahranfänger gilt in der Probezeit sowie bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres ein absolutes Alkoholverbot. Ein 20-Jähriger hielt sich nicht daran und wurde von der Polizei aus dem Vekehr gezogen.

Die Kontrolle fand am Sonntag in der Gögginger Straße im Antonsviertel statt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp ein Promille, so die Polizei. Die Polizisten veranlassten eine Blutentnahme und unterbanden die Weiterfahrt. Gegten den 20-Jährigen wird jetzt ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (möh)

