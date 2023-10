Betrunkener torkelt in Göggingen vor Autos und verletzt Polizisten

Im Augsburger Stadtteil Göggingen wird am späteren Montagabend ein Mann auffällig. Er ist offensichtlich betrunken – und geht auf Polizei-Beamte los.

Ein offensichtlich betrunkener Mann ist am Montagabend auf Polizeibeamte losgegangen und hat sie dabei leicht verletzt. Wie das Polizeipräsidium Schwaben-Nord mitteilt, hielt er sich gegen 22.30 Uhr in der Gögginger Straße auf und torkelte dabei mehrmals vor fahrende Autos. Als Einsatzkräfte kamen, verhielt er sich ihnen gegenüber zunehmend aggressiv und beleidigte sie. Die Beamten nahmen ihn deshalb in Gewahrsam.

1,8 Promille: Mann torkelt in Augsburg-Göggingen und verletzt Polizisten

Dabei leistete der Mann jedoch Widerstand und verletzte die Beamten leicht. Ein erster Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,8 Promille. Die Einsatzkräfte veranlassten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme, der Mann verbrachte die restliche Nacht in einer Arrestzelle. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung. (kmax)