Betrunkener wählt grundlos den Notruf

Der 52-Jährige wird ausfallend und lässt nicht locker. Das bringt ihn in Polizeigewahrsam. Der Betrunkene handelt sich auch noch eine Anzeige ein.

Es ist immer ein schlechter Scherz, die Notrufnummer ohne triftigen Grund zu wählen. Doch dabei beließ es ein 52-Jähriger nicht, als er am Montag gegen 0.50 Uhr unter der Nummer 112 anrief. Er sprach laut Polizei obendrein noch Beleidigungen aus. Nachdem bei den Gesprächen keine Notlage gegeben war, rückten die Einsatzkräfte vorerst nicht aus. Der Mann ließ aber nicht locker und rief mehrfach an. Bei einem Anruf gab der 52-Jährige dann an, dass eine medizinische Behandlung erforderlich sei, heißt es im Polizeibericht. Beim Eintreffen der Streife stand der Mann bereits auf dem Balkon und hatte zuvor einige Haushaltsgegenstände auf die Straße geworfen. Der 52-Jährige verhielt sich aggressiv und sprach weiter Beleidigungen aus. Es stellte sich heraus, dass der Mann keinerlei Verletzungen hatte und auch sonst keine Notlage gegeben war. Nachdem der stark alkoholisierte 52-Jährige ankündigte, weitere Gegenstände vom Balkon werfen zu wollen, wurde er in Polizeigewahrsam genommen. Ihn erwartet nun unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen des Missbrauchs von Notrufen. (bau)