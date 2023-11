Betrunkener wird an Disco-Eingang abgewiesen und bedroht Personal

In der Augsburger Innenstadt geht ein 32-Jähriger verbal auf Disco-Personal los. Als die Polizei kommt, flieht der Betrunkene. Beamte finden ihn aber schnell.

Ein 32-Jähriger ist am späten Samstagabend auf Personal einer Disko sowie Polizeibeamte losgegangen. Wie die Polizei mitteilt, wurde er gegen 23.30 Uhr am Eingang des Nachtklubs in der Halderstraße abgewiesen, da er offenbar bereits deutlich angetrunken war. Daraufhin beleidigte und bedrohte der Mann das Personal. Als die Polizei gerufen wurde, ging der Mann weg, allerdings traf ihn eine Streife kurz darauf am Königsplatz an.

Als die Beamten ihn ansprachen, verhielt sich der 32-Jährige laut Mitteilung äußerst aggressiv und beleidigte die Einsatzkräfte. Da er mit etwa zwei Promille betrunken und nicht zu beruhigen gewesen sei, habe er die Nacht im Arrest verbracht. Den Mann erwarten nun Anzeigen wegen Bedrohung und Beleidigung. (kmax)