Augsburg

vor 11 Min.

Bombenentschärfung zeigt Augsburgs Problem mit schlummernden Blindgängern

Kurz vor ein Uhr nachts war in Augsburg die Fliegerbombe entschärft.

Plus In Augsburg wurden schon einige Fliegerbomben entschärft. Zur Routine dürfen die Einsätze aber nicht werden. Was der Kampfmittelräumdienst und die betroffene Firma sagen.

Von Ina Marks

Nicht schon wieder eine Bombe. Es ist der dritte Blindgänger innerhalb von drei Jahren, der bei Bauarbeiten auf dem Gelände des Toni Parks in Augsburg entdeckt wurde und der entschärft werden musste. Erst im März gab es dort einen explosiven Fund. Es hat seinen Grund, warum im Augsburger Süden noch einige Fliegerbomben im Boden schlummern. Auch beim Grundstücksbesitzer, der Toni Immobilien Dr. Krafft KG, ist dieser Grund leidlich bekannt. Laut dem Unternehmen wird deshalb jede Erdreich-Arbeit auf dem rund 130.000 Quadratmeter großen Areal des Toni Parks von professionellen Kampfmittelräumern begleitet. So war es auch am Dienstag, als ein Baggerfahrer auf den Sprengkörper stieß – und wieder eine aufwendige Evakuierung und Vorbereitung für die Bombenentschärfung startete.

