Briefkasten gesprengt: Polizei sucht Zeugen

Anwohner nehmen in Göggingen einen lauten Knall war. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Es war am Samstag kurz vor Mitternacht, als ein Anwohner über die Videoüberwachung an seiner Haustüre mehrere Personen auf seinem Grundstück in der Allgäuer Straße entdeckte. Als sie das Grundstück verließen, gab es einen lauten Knall. Der Anrufer ging laut Auskunft der Polizei daraufhin auf die Straße und sah die Personen in stadtauswärtiger Richtung davonlaufen.

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite sah er einen beschädigten Postbriefkasten. Weitere Zeugen gaben an, dass sie ebenfalls einen lauten Knall wahrgenommen hätten, zudem einen Lichtblitz. Aufgrund des Schadensbildes sowie des Geruchs am Tatort ist laut Polizei von einer mutwilligen Sachbeschädigung in Form einer Sprengung auszugehen.

Zeugen, die weitere Hinweise zu diesem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden. (nip)