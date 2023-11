Bundesweite Auszeichnung: In Augsburg liegt das "Waldgebiet des Jahres 2024"

Ein Forstverband mit Sitz in Berlin kürt den Augsburger Stadtwald zum "Waltgebiet des Jahres". 170 Kilometer Wege machen ihn für die Menschen erlebbar.

Der Siebentischwald gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen in Augsburg. Der Zustand einzelner Baumarten macht derzeit zwar Sorge, es geht speziell um die Kiefern. Nun aber gibt es erst einmal Grund zur Freude: Der Bund Deutscher Forstleute (BDF) hat den Augsburger Stadtwald zum Waldgebiet des Jahres 2024 gekürt. Dies wurde am Samstag bekannt gegeben. Ausgezeichnet wird das Gebiet aufgrund seiner Vielfalt. Die Stadt Augsburg liefert auch Zahlen, die die Bedeutung des Stadtwalds für die Menschen deutlich machen. So gibt es ein ausgedehntes Wegenetz von rund 170 Kilometern Länge. Geschätzt sind es drei bis vier Millionen Waldbesucher pro Jahr in Augsburg.

Das ausgezeichnete Gebiet ist räumlich begrenzt: Es handelt sich um den ehemaligen Auwald entlang des Lechs. Er umfasst gut 22 von insgesamt 77 Quadratkilometern bewirtschafteter Waldfläche. Insgesamt 50 Mitarbeiter der städtischen Forstverwaltung kümmern sich um Augsburgs Wälder. Dieser Einsatz wird von der Organisation BDF gewürdigt. Geschäftsführerin Ines von Keller sagt: "Wir haben den Stadtwald Augsburg ausgewählt, weil es den Forstleuten vor Ort hervorragend gelingt, den verschiedensten Ansprüchen an einen Wald inmitten einer Großstadt gerecht zu werden." Der Wald biete Raum für den Naturschutz, für Natura-2000-Gebiete, für Trinkwasserschutz und für die Erholung.

Der Stadtwald Augsburg zeige damit in besonderer Weise, "was Forstleute und Wälder für unser Ökosystem und unsere Gesellschaft tagtäglich leisten“, heißt es. Mit Bäumen kennt sich Augsburg aus: Die Stadt ist die zweitgrößte kommunale Waldbesitzerin in Deutschland. Oberbürgermeisterin Eva Weber freut sich über die Auszeichnung: "Dass unser Stadtwald zum Waldgebiet des Jahres 2024 gewählt wurde, zeigt, dass es in Augsburg auf hervorragende Weise gelingt, Naturschutz, Trinkwasserschutz, Erholung, Bildung und forstliche Nutzung bei der Waldbewirtschaftung zu berücksichtigen."

Die Verleihung des Preises findet im März 2024 in Augsburg statt

Am Samstag wurde bekannt gegeben, dass Augsburg gewürdigt wird. Eine große Feier findet voraussichtlich am 20. März 2024 im Goldenen Saal des Rathauses statt. Darüber hinaus wird derzeit ein großes Veranstaltungsprogramm für 2024 erarbeitet, heißt es bei der Stadt.

Der BDF besteht seit dem Jahr 1949 als forstpolitische, berufsständische und gewerkschaftliche Vertretung der Forstleute und Angestellten in allen Waldbesitzarten. Er hat etwa 10.000 Mitglieder. Sitz ist in Berlin.

