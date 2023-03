Bunter Kreis bedankt sich bei Spendern in der Region Augsburg

Zahlreiche Bürger aus der Region Augsburg gaben Geld für schwerstkranke Kinder und wurden jetzt bei einer Verlosung mit wertvollen Preisen belohnt.

Gutes tun und gewinnen – das ist Nicole Kulzer aus Ruderatshausen bei der Dankeschön-Verlosung der Stiftung Bunter Kreis ge-lungen. Sie hatte, wie 11.578 andere Bürgerinnen und Bürger, in der Weihnachtszeit für den Bunten Kreis gespendet. Firmen aus der Umgebung stellten Preise zu Verfügung, um die Spendenbereitschaft zu erhöhen. So hatte die Mercedes-Benz Niederlassung Augsburg eine A-Klasse als Hauptpreis zur Verfügung gestellt. Astrid Grotz, Vorstandsvorsitzende des Bunten Kreises, übergab mit Thomas Gräcmann von Mercedes das Auto im Rahmen einer Feierstunde im Einrichtungshaus Segmüller an die Gewinnerin.

Zahlreiche andere Sponsoren, darunter Segmüller, das Brauhaus Riegele, der FCA, Flytech, LEW, Lusini, Söll Gerüstbau und die Sparkasse Schwaben-Bodensee, übergaben Preise wie Einkaufsgutscheine, Computer, Zoo-Jahreskarten, VIP-Pakete oder Goldmünzen. Alle Gewinner hatten mindestens 50 Euro gespendet.

Die Stiftung Bunter Kreis besteht seit über 30 Jahren und unterstützt schwerstkranke Kinder und deren Familien. So begleiten Fachkräfte die Kinder und Eltern im Krankenhaus und auch danach zu Hause. Mit dem Ziegelhof bei Stadtbergen betreibt der Bunte Kreis ein eigenes Therapiezentrum. 50.000 Familien konnte so über die Jahre geholfen werden. Thomas Gräcmann: „Mir ist es eine Freude, solch sinnvolle Einrichtungen wie den Bunten Kreis zu unterstützen.“ Astrid Grotz lobte das soziale Engagement der Sponsoren und bedankte sich, weil durch diese Verlosung vieles erst möglich werde.