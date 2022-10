Bus fährt abends nicht mehr: Ärger über die Linie 22 an der City-Galerie

Beschäftigte und Kunden sind sauer, weil kurz vor 19 Uhr die letzte direkte Fahrt zum Hauptbahnhof möglich ist. Die City-Galerie hat aber bis 20 Uhr geöffnet.

Den Stadtwerken Augsburg fehlen Fahrerinnen und Fahrer, um das bisherige Angebot zu halten. Der Fahrplan wurde daher ausgedünnt, einzelne Fahrten sind gestrichen. Eine Einschränkung betrifft die Buslinie 22, die aus der Firnhaberau zum Hauptbahnhof fährt. Angefahren wird dabei auch die Haltestelle City-Galerie. Werktags fährt um 18.54 Uhr der letzte Bus von dort zum Hauptbahnhof. Ein Teil der Beschäftigten im Einkaufscenter ist nun sauer, von Kundenseite gibt es ebenfalls Kritik. Weil die City-Galerie bis 20 Uhr geöffnet ist, verstehe man das Vorgehen nicht.

Auch bei der Volkshochschule gibt es Kritik am Fahrplan

Auf Anfrage bestätigt Axel Haug, Centermanager der City-Galerie, dass die Fahrplanänderung für Unmut sorge. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Geschäften hätten ihn darauf angesprochen. Um exakt 18.54 Uhr gebe es an Werktagen die letzte Direktverbindung zum Hauptbahnhof. Am verkaufsstarken Samstag fahre der Bus der Linie 22 um 20.11 Uhr an der Haltestelle ab. Auch bei der Volkshochschule ist man wenig erfreut, dass die Busverbindungen in den Abendstunden schlechter geworden seien.

Die Stadtwerke bestätigen, dass seit wenigen Tagen ein leicht geänderter Fahrplan gelte: "Mit der Anpassung zum 4. Oktober aufgrund des hohen Krankenstandes beim Fahrpersonal wurden neben den Straßenbahnlinien auch die Buslinien 22, 23 und 44 ab 19 Uhr angepasst. Der letzte Bus der Linie 22 fuhr bis dato um 20.09 Uhr ab der City-Galerie Richtung Hauptbahnhof."

Stadtwerke verweisen auf alternative Routen

Die Stadtwerke verweisen darauf, dass es abends Alternativen gebe, um zum Hauptbahnhof zu gelangen. Genannt werden die Buslinie 35 bis Margaret, dann Umstieg in die Buslinie 32 bis Hbf; Buslinie 35 bis Rotes Tor, dann Umstieg in die Straßenbahnlinie 3 oder 6 bis Hbf; Buslinie 35 bis Pilgerhausstraße, dann Umstieg in AVV Richtung Hbf; Buslinie 35 bis Pilgerhausstraße, dann Umstieg in die Straßenbahnlinie 1 bis Königsplatz, dort Umstieg Richtung Hbf (Linien 32, 3, 4, 6)

An Samstagen hätten die Stadtwerke die Belange der City-Galerie bei der Fahrplangestaltung berücksichtigt, so der Sprecher der Stadtwerke: "Der Fahrplan am Samstag wurde größtenteils beibehalten; zudem ist die City-Galerie samstags noch stärker frequentiert – insbesondere im Hinblick auf die Vorweihnachtszeit."

