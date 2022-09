Busse und Straßenbahnen in Augsburg fallen aus – die Fahrer fehlen

Im öffentlichen Nahverkehr in Augsburg gibt es derzeit immer wieder Ausfälle. Es fehlen Fahrer – nicht nur wegen Krankheit.

Wenn Isabella Klimm an die Preise für den Nahverkehr in Augsburg denkt, wird sie sauer. Während die Tarife bald wieder steigen, werde das Angebot schlechter, sagt sie. Busse seien im Sommer teils nicht im Takt gefahren, Straßenbahnen ausgefallen. "Pünktlich in der Arbeit zu erscheinen, war nicht möglich", schreibt sie in einem Brief an unsere Redaktion. Nach Informationen unserer Redaktion kommt es im Nahverkehrsnetz der Stadtwerke und des Augsburger Verkehrsverbunds seit August immer wieder zu Ausfällen. Auch Umsteigeverbindungen passen dann nicht mehr und Fahrgäste müssen teils deutlich längere Wartezeiten in Kauf nehmen. Auch wenn die meisten Straßenbahnen und Busse pünktlich verkehren, haben die Stadtwerke Augsburg ein Problem, das offenbar immer größer wird. Dem Verkehrsunternehmen fehlen Fahrerinnen und Fahrer für Bus und Tram. Die Fahrgäste spüren die Folgen.

Jürgen Fergg, Sprecher der Stadtwerke, bestätigt: "Ein erhöhter Krankenstand beim Fahrpersonal und die angespannte Arbeitsmarktlage machen sich bemerkbar." Einige Fahrer seien derzeit erkrankt, heißt es. Man hofft, dass diese Beschäftigten bald wieder ihre Tätigkeit aufnehmen. Noch haben die Stadtwerke allerdings keine Antwort darauf, wie sie die Misere mittelfristig beenden möchten. Das Problem, dass Busfahrer fehlen, haben nicht nur die Stadtwerke in Augsburg. Auch private Busunternehmen klagen über Fahrermangel – sei es wegen Krankheit, sei es wegen Nachwuchsproblemen. In der Region fielen deshalb zuletzt auch immer wieder Linienbusse aus, die im Gebiet das AVV im Einsatz sind – betroffen waren unter anderem Augsburg, Friedberg, Derching und Schwabmünchen. In Teilen des Kreises Aichach-Friedberg hakte es nach dem Ende der Sommerferien beim Schulbusverkehr. Eine Mutter aus Augsburg wiederum berichtet: "Der Schwimmunterricht meiner Tochter muss in den nächsten zwei Wochen ausfallen, weil ein Busfahrer ausfällt." Der Bus kann die Schülerinnen und Schüler nicht zum Hallenbad fahren.

Bis zu vier Prozent der Fahrten von Bus und Tram fallen in Augsburg derzeit aus

Die Augsburger Stadtwerke teilten am Montag mit: "Derzeit fallen einige wenige Fahrten von Bussen oder Straßenbahnen aus." Immerhin scheint das Thema aber so akut zu sein, dass man damit an die Öffentlichkeit geht. Auf Nachfrage erklärte der Stadtwerke-Sprecher: "Es sind bis zu vier Prozent der Fahrten, wobei dies sehr stark schwankt." Umgerechnet heißt dies, dass an manchen Tagen jede 25. Fahrt entfällt. Fergg verweist auf sehr unterschiedliche Abläufe: "An manchen Tagen gibt es keinerlei Ausfälle, an manchen sind es eben bis zu vier Prozent." Man müsse flexibel reagieren: "Wir versuchen, die Fahrtausfälle in Zeiten und auf Linien zu legen, die einen dichten Takt haben." Ziel sei, die Auswirkungen für Fahrgäste möglichst gering zu halten. Absolute Zahlen, wie viele Fahrten ausfallen, nennen die Stadtwerke nicht. Fergg erläutert: "Man kann das nicht sagen." Bei einer kurzen Streckenverbindung seien es viele Fahrten. Bei einer langen Route handle es sich entsprechend um weniger Fahrten. Straßenbahnlinien, die durch das Stadtgebiet führen, gehören zu den langen Routen.

Zu wenige Fahrer im Nahverkehr: Krankheitsfälle, aber auch der Fachkräftemangel

Die gegenwärtige Personalnot hänge auch mit Krankheitsfällen zusammen, heißt es. "Corona, aber auch die derzeit kursierende Grippe sind Schwerpunkte", informiert Stadtwerke-Sprecher Fergg. Laut Stadtwerken gebe es in vielen anderen Städten ebenfalls hohe Krankheitsquoten. Fergg bestätigt auch, dass es einen Fachkräftemangel gibt. Rund 500 Fahrerinnen und Fahrer sind bei den Stadtwerken beschäftigt. Die Zahl schwankt jedoch. Dies erkläre sich durch Abschiede in den Ruhestand oder eine größere Zahl an Neueinstellungen, so Fergg. Allerdings ist es mittlerweile schwierig, geeignetes Personal zu finden. Hier wirke sich der Fachkräftemangel längst aus. "Derzeit würden wir gerne rund 20 neue Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter im Fahrdienst einstellen", sagt der Sprecher der Stadtwerke. Bislang habe man immer noch ausreichend Personal am Arbeitsmarkt finden können. Auch in die Ausbildung im Unternehmen werde investiert. Zur konkreten Zahl von jährlichen Neueinstellungen schweigen die Stadtwerke. Fergg sagt: "Die Zahlen veröffentlichen wir nicht, weil diese von Jahr zu Jahr stark schwanken." Dies hänge auch damit zusammen, dass mal mehr oder mal weniger Mitarbeiter in Rente gehen. Zur Einweihung der Straßenbahnlinie 3, die jetzt nach Königsbrunn führt, habe man wiederum mehr neues Personal benötigt als in anderen Jahren.

Ein Busfahrer der Stadtwerke sagt gegenüber unserer Redaktion, ein Problem sei auch die Arbeitsbelastung. Er zählt auf: "Schlecht gelaunte Kunden, Staus, Baustellen, Unfälle, Umleitungen." Mancher suche sich deshalb lieber einen anderen, angemessener bezahlten Job. Bei einer Spedition könne man als Lastwagenfahrer derzeit zum Beispiel deutlich mehr verdienen, meint der Chef eines privaten Busunternehmens, das auch im AVV-Gebiet aktiv ist.

Lesen Sie dazu auch