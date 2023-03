Dänisches Designhaus Bolia eröffnet am Augsburger Moritzplatz

Das dänische Designhaus Bolia eröffnet in Augsburg. Es ist die 18. Filiale in Deutschland. Auch in der Fleischhalle am Augsburger Stadtmarkt gibt es ein neues Geschäft.

Am Moritzplatz in der Augsburger Innenstadt sitzt jetzt das dänische Designhaus Bolia. Am Donnerstag fiel der Startschuss für die mittlerweile 18. Filiale des Unternehmens in Deutschland. Mehr als 500 Quadratmeter Verkaufsfläche, die auf zwei Etagen verteilt sind, stehen zur Verfügung. Gegenüber dem Laden ist das Weberhaus. Auch auf dem Stadtmarkt gibt es eine Neueröffnung. In der Fleischhalle ist jetzt das Geschäft "Lunchbox".

Bolia sitzt gegenüber vom Weberhaus am Moritzplatz. Foto: Michael Hörmann

Zur Eröffnung der Filiale in Augsburg war eigens Kim Möller aus Dänemark angereist. Er ist der internationale Verkaufsdirektor des Unternehmens. "Der Moritzplatz ist für uns ein idealer Standort", sagt er. Die großen Schaufensterfronten ermöglichen einen Einblick, was Bolia zu bieten habe. Nahezu alle Möbelstücke sind hell gehalten. Darja Karsten ist die Chefin in Augsburg. Sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehören zum Team. Man möchte mit dem Sortiment "alle Sinne ansprechen", sagt Darja Karsten. Dazu gehöre auch, dass es für die Kunden einen Kaffee gibt.

Das Designhaus Bolia hat 80 Filialen

Bolia setzt nach eigenen Angaben auf Nachhaltigkeit. 90 Prozent der Produkte werden nach Firmenangaben in Europa gefertigt. 80 Filialen gibt es international. Im Augsburger Geschäft saß zuvor das Modehaus Brax. Es wird demnächst am Rathausplatz seine neue Filiale eröffnen.

Neu ist in der Fleischhalle am Stadtmarkt das Geschäft "Lunchbox". Claudia Schmid und Renate Gaßner führen den Imbiss. Beide Frauen bringen eine 25-jährige Erfahrung in der Gastronomie mit. Zuletzt waren sie in Gersthofen tätig. "Es braucht auch mal eine Veränderung", sagt Claudia Schmid. Der Stadtmarkt sei eine attraktive Adresse. Angeboten wird eine gut-bürgerliche Küche, zu der in dieser Woche ein Pilz-Rahmschnitzel gehört. Auch Salatteller sind im Sortiment.

Claudia Schmid (links) und Renate Gaßner haben das Geschäft "Lunchbox" am Stadtmarkt eröffnet. Foto: Michael Hörmann

Der Laden in der Fleischhalle stand ein Jahr lang leer

Der Laden, den Claudia Schmid und Renate Gaßner bezogen haben, stand mehr als ein Jahr lang leer. Die Bio-Metzgerei Mödl hatte Anfang 2022 aufgehört. Vor wenigen Tagen hatte bereits ein neuer Hamburger-Laden in der Fleischhalle losgelegt.

Lesen Sie dazu auch