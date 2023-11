Dank "Ebbi" kann kranke Schülerin am Unterricht teilnehmen

Telepräsenzroboter helfen schwerkranken Schülern im Alltag. Am Stetten-Institut wurden nun zwei Avatare angeschafft.

Morgens, 8 Uhr in einem Klassenzimmer. Alle Augenpaare sind auf die Tafel gerichtet, vor der die Lehrkraft gerade den Unterricht beginnt. Ein Augenpaar allerdings ist besonders. Anstelle einer Mitschülerin sitzt „Ebbi“ am Platz. „Ebbi“ ist einer von zwei Avataren, die zu Schuljahresbeginn am Stetten angeschafft werden konnten. Der ausschlaggebende Grund für die Anschaffung war die lang andauernde Erkrankung einer Schülerin, die aufgrund dessen nicht regelmäßig in Präsenz am Unterricht teilnehmen kann.

Der hinzugezogene MSD („mobiler sonderpädagogischer Dienst“) riet dem Augsburger Stetten-Institut zur Verwendung eines Telepräsenzroboters. Einen Leihroboter zu bekommen, erwies sich aber als schwierig. Und so entschied das Schulleitungsteam, sich um die Anschaffung zweier Avatare zu bemühen, die am Gymnasium und der Realschule des Stetten eingesetzt werden können. Bei Ulrike Brock, der Vorsitzenden des Stettenbundes, stieß die Idee auf offene Ohren und der Förderkreis des Stetten stellte knapp 15.000 Euro für die Anschaffung sowie den mehrjährigen Support der kleinen Roboter zur Verfügung. In Anlehnung an die Gründerin der Schule Anna Barbara von Stetten wurde der eine Avatar „AB“ - sprich „Ebbi“ getauft, das zweite Gerät bekam den Namen „ABS“ - sprich „Ebs“.

Avatar Ebbi ist ein Telepräsenzroboter. Erkankte Schüler können ihn von zu Hause aus bedienen. Foto: Stetten-institut

Mit Hilfe der Roboter können erkrankte Schülerinnen daheim den Unterricht mitverfolgen, sich aktiv über eine Meldefunktion und das eingebaute Mikrofon beteiligen und auch zwischen den Stunden im Klassenverband dabei sein. Die Steuerung des Avatars erfolgt von zu Hause aus über ein Tablet. Ein Zuschalten über Videokonferenzen extra für jede Unterrichtsstunde entfällt. Die Avatare ermöglichen den betroffenen Schülerinnen von zu Hause aus zumindest ein gewisses Maß an sozialer Teilhabe am Klassengeschehen. Auch der zweite Avatar am Stetten war nicht lange unbeschäftigt. Für zwei Wochen konnte er noch zu Demonstrationszwecken im Kollegium verwendet werden, dann wurde er bereits benötigt. Sein nächster Einsatz in einigen Wochen ist ebenfalls schon geplant.

13 Uhr - Unterrichtsschluss an diesem Tag. Die Schülerinnen packen ihre Rucksäcke und gehen nach Hause. Ebbis Augen hören auf zu leuchten, die Schülerin zu Hause hat die Verbindung getrennt. Ebbi wird von einer Klassenkameradin ins Sekretariat gebracht, um über Nacht geladen zu werden - um dann wieder bereit zu sein für einen neuen Schultag am Stetten. (AZ)

