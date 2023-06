Das sommerliche Wetter weckt die Reiselust in und für Augsburg

Italien steht bei den Augsburgern als Urlaubsland hoch im Kurs, Auswärtige wiederum kommen gerne zu einem Besuch in die Fuggerstadt. In den Reisebüros gibt es einen Trend.

Die Pfingstferien gehen langsam zu Ende, aber allzu lange dauert es auch nicht mehr bis zu den Sommerferien. Das sommerliche Wetter in diesen Tagen weckt die Reiselust. Die Frage bleibt: Wo geht die Reise hin? Bleibt man in Deutschland oder führt der Urlaub in die Ferne? Andererseits gibt es Menschen, die ihren Urlaub auch gerne in Augsburg verbringen. Wir haben Passanten in der Augsburger Innenstadt nach Urlaubsplänen befragt. In den heimischen Reisebüros zeichnet sich derweil ein Trend ab. Hier weiß man, wohin die buchenden Urlauber gerne reisen.

Urlaub in Italien: Mit dem Auto geht es an den Gardasee

Rudolf, Ulrike und Michaela Seitz sind am Rathausplatz unterwegs. Ihnen hat es der Wasserspielplatz angetan. Die Gedanken richten sich aber bereits in Richtung Italien. Man verbringe den Sommerurlaub gern klassisch am Gardasee. Mit dem Auto geht es zur Ferienwohnung. "So ist man im Urlaub flexibel.", sagt Rudolf Seitz.

Neshe Halibryamora zieht es im Sommer nach Griechenland. Foto: Vanessa Hoffmann

Die Wahlaugsburgerin Neshe Halibryamora hat sich mit ihrer kleinen Tochter am Königsplatz einen schattigen Platz am Manzú-Brunnen ausgesucht und genießt die kühle Pause. Im anstehenden Sommerurlaub wird es dann aber richtig heiß. Die gebürtige Griechin fliegt jedes Jahr zu ihrer Familie nach Thessaloniki. Trotz der steigenden Flugpreise, möchte sie nicht auf den Familienbesuch verzichten. Sie nennt, wie andere Befragte auch, Italien und Kroatien als Favoriten für den Sommerurlaub.

Auch die Toskana steht als Urlaubsziel hoch im Kurs

Drei Frauen, die am Rathausplatz zusammenstehen, haben noch keine Reisen für die Sommerferien geplant. Da die Kinder noch nicht in die Schule gehen, berichtet Manoela Bertale, sei eine Reise vor den Sommerferien denkbar. Ihre Freundin meint ebenfalls, sie hätte vor, zwischen den beiden Ferien zu reisen. Sie möchte für zwölf Tage in die Toskana.

Steve Dunk und Catherine Van Brunschot (rechts) besuchen ihre gemeinsame Freundin Claudia Lang in Augsburg. Foto: Vanessa Hoffmann

Für Auswärtige ist Augsburg in diesen Wochen ein beliebtes Reiseziel. Man sieht es an Stadtführungen, die stark nachgefragt sind. Das kanadische Ehepaar Steve Dunk und Catherine Van Brunschot besucht derzeit seine gemeinsame Freundin Claudia Lang in Augsburg. Die Eheleute haben auf ihrer Reise durch Europa bereits Metropolen wie London und Berlin besichtigt. Als nächstes steht eine Flusskreuzfahrt bei Straßburg an. Claudia Lang, die ihre Freunde in die Maximilianstraße geführt hat, plant einen Urlaub auf dem Rad. Sie bestreitet die letzte Etappe einer Langstrecken-Tour entlang des "Grünen Bands", welches sich entlang der ehemaligen Grenze der DDR erstreckt.





Ankita Garg verbringt einen Kurzurlaub in Augsburg. Foto: Maddalena Bernhard

Ankita Garg stammt aus Indien und verbringt mit ihren Kindern fünf Tage in Augsburg. In der Nähe vom Königsplatz sitzt sie und genießt das gute Wetter, während ihre Kinder im daneben gelegenen Wasser spielen. Sie ist sichtlich zufrieden mit ihrem Aufenthalt und freut sich auch, die kommenden Tage noch in Augsburg verbringen zu dürfen.

Peter Hörmann kennt die Urlaubsziele von vielen Menschen. Foto: Maddalena Bernhard

Bei Reisebüros kennt man den Trend des Sommerurlaubs. Peter Hörmann von Hörmann Reisen sagt, dass nach der Corona-Pandemie Kreuzfahrten immer noch hoch im Kurs stünden. Spanien, speziell die kanarischen Inseln, sei eine beliebte Urlaubsadresse. Hörmann fällt auf, dass Urlauber Wert auf Qualität legen.: "Die Leute wollen intensiver leben." Das heißt, die Reise dauert mitunter länger, was sich dann aber auch im Preis niederschlägt.

Zur Diskussion, ob Fernreisen aufgrund des Klimawandels vertretbar sind, positioniert sich der Tourismusexperte: "Im häufig umstrittenen Bereich der Kreuzfahrten machen diese nur zwei Prozent des Schiffverkehrs aus." Der Rest betreffe die Containerschifffahrt.

Werner Röhrl vom Reisebüro Fernweh ist Experte für Reisen. Foto: Vanessa Hoffmann

Werner Röhrl vom Reisebüro Fernweh bestätigt diesen Trend im Reiseverhalten. Im Vergleich zu Zeiten vor der Pandemie seien Kunden bereit, etwas mehr in die Qualität ihres Urlaubs zu investieren. "Da darf es auch schon weiter weg gehen." Besonders Costa Rica sei ein beliebtes Reiseziel. Werner Röhrl sagt, Reisebüros würden häufiger für Fernreisen genutzt. Aus einer im März veröffentlichten Tourismusstudie des ADAC geht hervor: "Weder Pandemie noch Energiekrise und Inflation halten die Menschen dauerhaft vom Reisen ab."