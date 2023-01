Augsburg

vor 17 Min.

Das Unesco-Welterbe in Augsburg führt noch immer ein Schattendasein

Im städtischen Verwaltungsgebäude am Rathausplatz sitzt die Informationsstelle zum Unesco-Welterbe. Die Räume sind für Besucher außer montags geöffnet.

Plus Durchschnittlich 70 Personen am Tag besuchen die Welterbe-Infostelle in Augsburg. Für die Stadt ist die Zahl nicht entscheidend. Eine teure Marketingkampagne lehnt sie ab.

Von Michael Hörmann Artikel anhören Shape

Wann wurde die Stadt Augsburg zum Unesco-Welterbe ernannt? Wie viele Stätten sind es, die die Bedeutung der historischen Wasserwirtschaft hervorheben? Es gibt wohl nur wenige Menschen, die die beiden Fragen aus dem Stegreif richtig beantworten. Das Thema ist weiterhin wenig präsent. Im Juli 2019 wurde das weltweit einzigartige Wassermanagement-System von Augsburg zum Unesco-Welterbe ernannt. Insgesamt 22 Objekte der Technik, Industriearchäologie, Architektur und bildenden Kunst aus über 2000 Jahren Stadtgeschichte zählen zur Welterbestätte. Daran hat sich nichts geändert. Die Stadt Augsburg möchte das Welterbe in diesem Jahr stärker ins Bewusstsein rücken. Eine teure Kampagne ist nicht vorgesehen. Dies sei nicht der Auftrag der Stadt, sagt Kulturreferent Jürgen Enninger (Grüne).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen