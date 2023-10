Das Wohnprojekt "Paradieschen" hat ein Haus gekauft

Für 890.000 Euro, die über eine Schwarmfinanzierung zustandekamen, hat der Verein "Paradieschen" in Pfersee eine Immobilie gefunden. Wie es dort nun weitergeht.

Der Verein "Paradieschen", der ein alternatives Wohnprojekt in Pfersee auf die Beine stellen möchte, meldet jetzt den Kauf eines Hauses in der Weißenburger Straße 32. Wie berichtet soll über eine Schwarmfinanzierung langfristig bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden. Der Kaufpreis von 890.000 Euro wurde vor allem über Darlehen von Privatpersonen aufgebracht. Die Kredite werden langfristig über die Mieten abbezahlt. Weil das Projekt keine Rendite abwerfen muss, sollen die Mieten im Rahmen bleiben.

Wohnprojekt "Paradieschen" hat mit Immobilie in Pfersee Etappenziel erreicht

„Der Hauskauf ist ein riesiges Etappenziel für unseren Verein“, so Vereinsmitglied Franziska Falterer. „Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung vieler Einzelpersonen, ohne die das nicht möglich gewesen wäre“. Mit dem Kauf komme der Verein seinem Ziel, dauerhaft bezahlbaren Wohnraum zu garantieren, einen großen Schritt näher. Für die anstehende Sanierung sind aber mindestens weitere 200.000 Euro nötig, die über Direktkredite und ein Bankdarlehen aufgebracht werden sollen. Mit der bisherigen Investition sei neben dem Hauskauf nur eine grundlegende Kernsanierung von sechs Wohnungen möglich. Jeden zweiten und vierten Sonntag im Monat lädt der Verein zu Infoveranstaltungen ein, um das Haus und die Projektgruppe kennenzulernen. Diese finden immer nachmittags von 14 bis 16 Uhr vor Ort in der Weißenburger Straße 32 statt.

Dem Ziel einen deutlichen Schritt näher gekommen ist zuletzt auch das Projekt "Sherlo" auf dem Sheridan-Areal. Hier ist ein Neubau auf einem Grundstück geplant. Auch bei diesem Projekt geht es um ein Modell von gemeinschaftlichem Wohnen mit niedrigen Mieten. Der Kauf des Grundstücks soll wie berichtet über eine Stiftung laufen, die das Areal dann in Erbpacht an das Sherlo-Projekt vergibt. In einem ersten Etappenziel sollen 850.000 Euro an Direktkrediten und Absichtserklärungen vorliegen. Momentan hat Sherlo nach eigenen Angaben 85 Prozent dieser Summe realisiert. Auch hier gibt es regelmäßig Infoabende. (skro)