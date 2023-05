Defekte Stromabnehmer sorgen für Stillstand auf Bahnstrecke nach München

Zwei liegen gebliebene Züge von Go-Ahead bremsten am Sonntag auch den Fernverkehr aus. Die Feuerwehr musste Fahrgäste mit Leitern aus einem Zug holen.

Defekte Stromabnehmer an zwei Nahverkehrszügen haben am Sonntag auf der Bahnstrecke Augsburg - München für Verzögerungen in beide Richtungen gesorgt. Wie das Bahnunternehmen Go-Ahead unserer Redaktion auf Anfrage bestätigte, mussten in einem Fall Fahrgäste von der Feuerwehr aus einem Zug auf freier Strecke nahe Mammendorf geholt werden. Mangels Bahnsteig kamen Leitern zum Einsatz. Im anderen Fall konnte die Triebwagengarnitur zurück zum nächsten Bahnhof gebracht werden, sodass Fahrgäste dort aussteigen konnten.

Zug steht auf Strecke Augsburg - München: Die Ursachenforschung läuft

Man befinde sich momentan in der Ursachenforschung, so Go-Ahead-Sprecher Winfried Karg. Beide Züge wurden ins Betriebswerk nach Langweid gebracht. Noch sei unklar, ob es sich um einen Zufall handelte, oder ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Defekten gab. Problem ist offenbar der Metallbügel, der am Fahrdraht entlangschleift. Go-Ahead musste zum Betriebsstart im Dezember die komplette Flotte ins Werk holen, weil der Wintereinbruch für einen Defekt an den Stromabnehmern gesorgt hatte. Der Bahnbetrieb stand tagelang still. Grund waren hier aber Probleme mit der Pneumatik, die die Stromabnehmer an die Oberleitung drückt.

Die zwei Pannen hatten am Sonntag weitreichende Folgen auch für den übrigen Bahnverkehr. Weil die Strecke im zweigleisigen Bereich zwischen München-Pasing und Olching blockiert war, konnten auch Fernverkehrszüge der Deutschen Bahn zeitweise nicht fahren. (skro)

