Augsburg

vor 1 Min.

Der Augsburger Abfallwirtschaftsbetrieb muss komplett modernisiert werden

Plus Augsburgs Abfallwirtschaftsbetrieb AWS kämpft mit Problemen, nicht nur bei der Müllabfuhr und Straßenreinigung. Es gibt einen Plan zur Verbesserung – aber der wird teuer.

Von Eva Maria Knab Artikel anhören Shape

Personalmangel, Bürgerbeschwerden über den Service, veraltete Werkstätten: Der städtische Abfallwirtschaftsbetrieb (AWS) in Augsburg steht aktuell vor mehreren großen Problemen, die gelöst werden müssen. Nun werden Weichen gestellt, um die Abfallentsorgung, Straßenreinigung und viele andere Dienste für rund 300.000 Augsburgerinnen und Augsburger mittel- und langfristig in städtischer Regie sicherzustellen. Dafür muss der AWS von Grund auf modernisiert werden. Im ersten Schritt sollen Werkstätten und Betriebsgebäude am Hauptsitz in der Riedingerstraße an die Reihe kommen. Allein dafür ist eine zweistellige Millioneninvestition nötig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen