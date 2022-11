Der drohende Hausärzte-Mangel muss gelöst werden

Plus Schon jetzt ist die Hausarzt-Suche in Augsburg nicht einfach. In Zukunft dürfte das Problem noch deutlich größer werden - wenn man nicht gegensteuert.

Auf dem Papier sieht die Lage in Augsburg gut aus. Die Versorgung mit Hausärztinnen und Hausärzten liegt laut der kassenärztlichen Vereinigung bei 109 Prozent. Doch diese Zahl sagt offensichtlich nicht allzu viel darüber aus, wie die Versorgung wirklich ist. Das geht los bei der Frage, ob die definierten 100 Prozent überhaupt zum Bedarf passen. Bei Nervenärzten etwa liegt die Versorgung in Augsburg laut Statistik sogar bei fast 140 Prozent - und dennoch berichten Betroffene, dass es schwierig ist, überhaupt einen Termin zu bekommen. Und wenn, dann nur mit monatelangen Wartezeiten. Diese Probleme müssen gelöst werden.

