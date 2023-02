Augsburg

Immobilienmarkt ist für Messebesucher in Augsburg ein brisantes Thema

Plus Die Immobilientage im Messezentrum dauern bis Sonntag. Erstmals sind sie mit der Frühjahrsausstellung (afa) und der E-Auto-Messe Volt kombiniert. So kommt das Dreierpaket an.

Von Michael Hörmann

Es ist eine Premiere im Messezentrum: Erstmals ist die abgespeckte Augsburger Frühjahrsausstellung (afa) mit den Immobilientagen kombiniert. Zum Dreierpaket gehört zudem die E-Auto-Messe Volt. Am Freitag war Auftakt, bis Sonntagabend laufen die Messen. Am Eröffnungstag waren sie gut besucht. In den beiden Hallen, in denen sich das Angebot der afa abspielt, drängten sich die Menschen. Aber auch das Interesse am heimischen Immobilienmarkt war groß. Für die Aussteller der Immobilientage geht es nicht nur um den Kontakt zu Besuchern, für sie zählt ferner ein anderer Aspekt.

