Der Nachmieter für die COS-Flächen am Augsburger Königsplatz steht fest

Nun steht fest, wer in die ehemaligen Flächen von COS im Königsbau ziehen wird. Auch an anderer Stelle gibt es Veränderungen in Augsburgs Innenstadthandel.

Das holländische Lifestyle Brand Rituals wird Nachfolger des Modeunternehmens COS, das vor Kurzem die Ladenflächen im Königsbau (ehemaliges K&L-Gebäude) in der Augsburger Innenstadt verlassen hat. Bis zur Eröffnung wird es allerdings noch etwas dauern.

Mit der Übernahme der Fläche vergrößert sich Rituals in Augsburg und bespielt ab Frühjahr 2024 rund 650 Quadratmeter. Bis dahin wird das Ladengeschäft in prominenter Lage - offizielle Adresse ist die Bürgermeister-Fischer-Straße 11 - durch den Eigentümer vorbereitet und dann umfangreich ausgebaut, heißt es. Weltweit betreibt Rituals ein Filialnetz mit 1000 Stores. In Augsburg ist das Unternehmen bislang in der Annastraße und in der City-Galerie vertreten.

Keramik-Label Motel a Miio kommt nach Augsburg, Gleis 11 schließt

In Augsburgs Innenstadt gibt es aber auch an anderer Stelle Veränderungen. In die Philippine-Welser-Straße zieht das Keramik-Label Motel a Miio voraussichtlich Ende Oktober in die bisherigen Räume des Modeunternehmens Gerry Weber. In der Altstadt gibt unterdessen das Mode-Geschäft Gleis 11 auf. "Wir schließen. Alles muss raus", steht auf einer Tafel geschrieben. Angeboten wird hochwertige Damenmode. Das Geschäft hatte zu Corona-Zeiten eröffnet.

Dass sich weitere Veränderungen in Augsburgs Innenstadthandel ergeben werden, schließen Branchenkenner nicht aus. Zuletzt hatte das Modehaus Rübsamen angekündigt, sich im Zuge seiner Restrukturierungsmaßnahmen am Stammhaus in Augsburg räumlich zu verkleinern.