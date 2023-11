Der Nikolaus und seine Helfer sind startbereit

Familien und Firmen können wieder einen Nikolaus bei der Agentur für Arbeit buchen. Der Job weckt auch bei den Heiligen Männern Erinnerungen.

Lange rote Samtmäntel neben weißen Bärten, Perücken und goldenen Ruten - mit bis zu 30 Jahre alten Kostümen rüsten sich die Nikoläuse der Augsburger Agentur für Arbeit bei der jährlichen Gewand-Anprobe aus. Sieben Männer unterschiedlichen Alters schickt die Agentur für Arbeit dieses Jahr los, um vor allem Familien mit Kindern, aber auch Firmen und Kindergärten zu besuchen. "Es ist eine schöne alte Tradition, dass die Nikoläuse zu den Kindern gehen, und die Erwachsenen sind auch erfreut", sagt Elsa Koller-Knedlig, Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit. Zwar sei es um dieses traditionelle Geschäft während den Corona-Jahre etwas ruhiger geworden, doch davon spüre die Arbeitsagentur inzwischen nichts mehr. Dementsprechend sind weitere Heilige Männer stets gesucht.

Bis zu zwölf Familien besucht ein Nikolaus pro Tag

Weil sich die Gruppe vor allem selbst organisiert, lebt das Rekrutieren neuer Anwärter "von Mundpropaganda", erklärt Koller-Knedlik. Immerhin zwei neue Nikoläuse konnte die Arbeitsagentur dieses Jahr schon dazugewinnen. Einer ist Florian Stützle. Ein Neueinsteiger ist er aber nicht, denn er hat in den vergangenen Jahren schon privat Berufserfahrung als Nikolaus gesammelt. "Es macht die Kinder sehr glücklich und weckt eigene Kindheitsgefühle von früher", begründet Stützle, der dieses Jahr in der Augsburger Innenstadt unterwegs ist, seine Freude an dem Job. Besonders am fünften und sechsten Dezember kann es aber auch stressig werden. Zwölf Termine haben die Nikoläuse dann pro Tag.

Die Augsburger Arbeitsagentur ist fast die einzige, die den Service anbietet

"Hauptnikolaus" der Gruppe ist Joachim Drexel, der bereits seit über 30 Jahren dabei ist. Damals hat er als Student einen Job gesucht und wurde von der Agentur für Arbeit als Nikolaus eingeteilt. "Es ist einer der besten Jobs der Welt, ein Riesenspaß", erzählt er. Wenn die Tage als Nikolaus vorbei waren, sei er immer sehr wehmütig geworden. "Das motiviert einen sofort, weiterzumachen." Die Augsburger Agentur für Arbeit bietet diesen vorweihnachtlichen Service inzwischen deutschlandweit fast als einzige an. Nur in Bremen gibt es noch eine von der Agentur organisierte Nikolausgruppe, erzählt die für die Nikoläuse verantwortliche Mitarbeiterin Kamila Mrosek. Für die Kinder, deren Eltern einen Nikolaus buchen, organisiert Mrosek einen Malwettbewerb mit dem Motto "Wie lebt der Nikolaus?". Das soll den Kindern mögliche Ängste nehmen und die Fantasie anregen.