Der Stadtrat sollte familienfreundlicher werden

Plus Ein Mandat ist fordernd. Niemand ist gezwungen, für den Stadtrat zu kandidieren, aber wenn man ein breites Abbild der Bevölkerung möchte, sollte die Tätigkeit erleichtert werden.

Wer sich in einer Großstadt wie Augsburg in den Stadtrat wählen lässt, muss sich darauf gefasst machen, einen aufwendigen Nebenjob anzupacken: Die Sitzungen finden am Nachmittag statt, weil die Tagesordnungen zu lang sind, als dass sie sich am Abend abhandeln ließen, wie es in kleineren Gemeinderäten üblich ist. Das muss man mit dem Beruf erstmal unter einen Hut bekommen. Rechnet man noch die Vorbereitungszeit dazu, dann bleibt an Freizeit nicht mehr viel übrig.

