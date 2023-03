Augsburg

12:00 Uhr

Der Winter war in Augsburg zum wiederholten Mal zu warm

Winter gesucht: Am Neujahrstag hatte es in Augsburg frühlingshafte Temperaturen.

Plus Schlittenfahren und Schneemannbauen ging in diesem Winter nur selten. Er war der sechste zu warme Winter in Folge – und dieses Mal auch ungewöhnlich trocken.

Von Jörg Heinzle Artikel anhören Shape

Wer in diesem Winter einen Schneemann bauen wollte, der durfte nicht zögern. Eigentlich bot sich nur an ein paar Tagen im Advent die Gelegenheit dazu. In der dritten Dezemberwoche lagen an vier Tagen hintereinander immerhin fünf Zentimeter Schnee an der Wetterstation am Augsburger Flughafen. Dann kam das berüchtigte Weihnachtstauwetter, und so richtig Winter ist es seither auch nicht mehr geworden. Die Wetterdaten für Augsburg zeigen, dass sich der meteorologische Winter 2022/23 nahtlos einreiht in eine ganze Abfolge von deutlich zu warmen Wintern in der Region.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen