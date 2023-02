DHL will Packstationen an Haltestellen in Augsburg bauen

Ein Paket-Abholautomat am Stadtwerkehaus in Augsburg macht den Anfang, dieses Jahr sollen die P+R-Plätze ausgestattet werden. Auf dem Heimweg kann man dann Pakete mitnehmen.

Die Deutsche Post kündigt eine Ausbau-Offensive von Packstationen an Nahverkehrs-Haltestellen der Stadtwerke in Augsburg an. Ein Teil der neuen 25 Standorte, die in absehbarer Zeit in Augsburg dazukommen sollen, werde an Haltestellen liegen, so Holger Bartels, Leiter des Multikanalvertriebs Post&Paket der Deutschen Post. Neben einem Pilot-Standort am Stadtwerkehaus am Hohen Weg, der am Montag in Betrieb genommen wurde, sind in diesem Jahr sechs Standorte an P+R-Plätzen in Augsburg geplant. Weitere Standorte seien in Entwicklung.

Pakete und Verkehr: Stadtwerke wollen mehrere Erledigungen koppeln

Die Stadtwerke wollen ihren Fahrgästen mit der Kooperation ermöglichen, die Fahrt mit dem Nahverkehr mit der Erledigung anderer Dinge zu koppeln. "Man kann auf dem Weg zur Arbeit oder aus der Arbeit Pakete aufgeben oder abholen", so Stadtwerke-Geschäftsführer Walter Casazza. Er spricht gar von der Entwicklung von "Dienstleistungsknotenpunkten". Ein Teil der Haltestellen soll wie berichtet zu Mobilitätsstationen ausgebaut werden, an denen Leihräder und zum Teil auch Carsharing verfügbar sind. Vor Jahren entwickelte Pläne, dort möglicherweise auch Akku-Ladestationen für E-Roller anzubieten, haben die Stadtwerke zurückgestellt.

Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle (CSU) erhofft sich von der Bündelung an Haltestellen, die öffentlicher Anlaufpunkt sind, weniger Lieferverkehr in den Wohnvierteln. Die Zustellung werde erleichtert, ohne dass mehr Verkehr entsteht. Wie berichtet denkt die Stadtverwaltung für die Innenstadt über ein Logistik-Konzept nach, bei dem alle Paketfirmen auf der "letzten Meile" zusammenarbeiten sollen, wobei die Umsetzung schwierig scheint. In anderen Städten laufen Versuche, dass verschiedene Dienstleister zusammen Abhol-Stationen betreiben, um zumindest einen Teil der Fahrten einzusparen. Ein Projekt in Hamburg wurde von den Betreibern zuletzt aber aufgegeben.

DHL-Paketstationen in Augsburg: Weniger Aufwand durch abgekürzte Touren

Aus Sicht der Betreiber ist es dabei durchaus wünschenswert, wenn viele Pakete zentral abgeholt werden, ohne dass die Lieferwagen die große Runde machen müssen. Das verringert den Aufwand und verkürzt die Zustelltouren. Post-Mann Bartels wirbt damit, dass bei der Auslieferung eines Pakets via Packstation im Schnitt 30 Prozent CO₂ eingespart werden könnten, weil die Fahrten bis vor die Haustüren entfallen.

DHL hat eine bundesweite Ausbau-Offensive gestartet, bei der auf zentrale Orte des täglichen Lebens wie Bahnhöfe, Supermärkte, Tankstellen und Wohnungsbaugesellschaften gesetzt wird. Ein Teil der neuen Standorte wird auch nur per App bedienbar sein und keinen Bildschirm mehr haben, weil dafür kein eigener Stromanschluss nötig ist. In Augsburg hat die Post aktuell 49 Packstationen in Betrieb.

Ein Problem beim Ausbau dürfte es künftig sein, genug Platz zu finden. Auch im Umfeld von Haltestellen müsse man schauen, wo Platz sei, etwa weil Radparkplätze dort teils auch ausgebaut werden sollen. Zudem müssen alle Standorte mit dem Paketauto erreichbar sein. Am Königsplatz wäre eine Packstation auch interessant gewesen, so die Stadtwerke, ins Haltestellendreieck dürfe aber kein Paketauto hineinfahren.