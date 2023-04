Was es mit der Schaukel am Moritzplatz auf sich hat

Am Moritzplatz in Augsburg steht jetzt eine große Schaukel. Was es mit dem Projekt auf sich hat und wer dafür verantwortlich ist.

Die große Schaukel aus Holz, die jetzt am Moritzplatz steht, ist nicht zu übersehen. Augsburg steht darüber, auch ein Herz ist montiert. Die Augsburg-Schaukel soll Schwung in die Innenstadt bringen. Am Mittwoch werden zudem noch vier Pflanzen geliefert. Die Aktion läuft bis Mitte Juni.

Initiator der Aktion ist Augsburg Marketing. Die Stadtmarketinggesellschaft weist darauf hin, dass maximal drei Personen schaukeln dürfen. Am Dienstagvormittag ist die Bank feucht. Zum Schaukeln braucht es besseres Wetter.

Ende Juni finden die Augsburger Sommernächte statt

Die Schaukel ist eine weitere kleine Aktion, um die Innenstadt zu beleben. Augsburg Marketing kümmert sich im Auftrag der Stadt um die Ausrichtung der Augsburger Sommernächte. Diese finden an drei Tagen Ende Juni statt. Erstmals ist die Bürgermeister-Fischer-Straße, an deren Ende der Moritzplatz liegt, ins Programm eingebunden. Außerdem wird es in diesem Sommer erstmals einen Wasserspielplatz am Rathausplatz geben.