Die Augsburger Fuggerei erhöht ab Januar ihre Eintrittspreise

Plus Künftig kostet die Tageskarte für Erwachsene acht Euro, was eine Verdoppelung innerhalb weniger Jahre bedeutet. Wie die Fuggerei die Preiserhöhung begründet.

Mit rund 200.000 Besucherinnen und Besuchern im Jahr gehört die Fuggerei zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Augsburg. Zum Januar erhöht die Sozialsiedlung nun ihre Eintrittspreise. Erwachsene zahlen dann über 20 Prozent mehr, der Preis für die Jahreskarte erhöht sich um 50 Prozent. Die Gäste bekämen dafür Neuerungen zu sehen, die die Stiftung vor der Pandemie in die Wege geleitet hatte, betont Stiftungsadministrator Wolf-Dietrich Graf von Hundt.