Augsburg

06:30 Uhr

Die Brachfläche in Lechhausen soll zur Grünanlage werden

Plus Für die Brachfläche in Lechhausen sind ein Spielplatz, Bewegungs- und Begegnungsorte geplant. Der Sozialfraktion ist das zu viel. Die Grünen fürchten Probleme.

Von Stefan Krog

Die Stadt Augsburg möchte die etwa 160 Meter lange Brachfläche zwischen Neuburger und Brunnenstraße in Lechhausen in eine Grünanlage mit Spielplatz, Begegnungsfläche und Fitnessinsel umbauen. Auf dem Grundstück stand bis in die 1990er-Jahre eine Tankstelle/Autowerkstatt. Nach mehreren Zwischennutzungen wurden die leer stehenden Gebäude vor zwei Jahren abgebrochen. Was die Neunutzung betrifft, gibt es allerdings Bedenken.

