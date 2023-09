Die Dult geht los: Willkommen im Sockenparadies in Augsburg

Das Freiluftkaufhaus zwischen Vogeltor und Jakobertor lädt zum Bummeln ein. Olga Bürstlein verrät, warum Socken einfach zur Dult gehören.

Für viele Kunden gibt es in Augsburg eine Anlaufstation, wenn es um Socken geht: Die Dult gilt als bevorzugter Ort zum Einkauf der Textilien. Am Samstag wurde die Herbstdult eröffnet. Täglich ist sie von 10 bis 19 Uhr zwischen Vogeltor und Jakobertor geöffnet. 125 Händler sind mit ihrem Sortiment vertreten. Die Dult dauert bis Sonntag, 8. Oktober. Auch am Dienstag, 3. Oktober, ist geöffnet, es ist ein Feiertag. Während der Dult kommt es für Anwohner zu Einschränkungen. Händlerin Olga Bürstlein verrät, warum Socken einfach zur Dult gehören.

Auch am Feiertag hat die Dult in Augsburg geöffnet

Viele Händler sind seit Langem dabei. Sie schätzen, sagen sie, dass man sich auf die Stammkunden verlassen könne. Speziell an Wochenenden herrsche stets ein großer Andrang. Bei der Herbstdult spiele auch der Feiertag am 3. Oktober eine Rolle. Die Wetterprognosen sind sehr gut. Es soll während der Dult trocken bleiben.

Zu den Händlern, die seit vielen Jahren dabei sind, gehört Olga Bürstlein aus Frontenhausen (Niederbayern). Sie vertreibt an ihrem Stand ein riesiges Sortiment an Socken. "Wir sind sehr gut bestückt", sagt sie. Das wüssten Kunden zu schätzen. "Gesunde Socken" seien bei ihr stark gefragt. Dieses Angebot richtet sich unter anderem an Diabetiker. Olga Bürstlein betreibt mit ihrem Ehemann den Stand. Augsburg sei eine tolle Stadt, meint die Händlerin: "Wir sind auch stets am Christkindlesmarkt vertreten."

21 Bilder "Einkaufsstraße im Freien": Die Augsburger Dult hat wieder geöffnet Foto: Silvio Wyszengrad

Am Samstagvormittag wurde die Dult offiziell eröffnet. Manuala Müller-Manz, Vorsitzende der Marktkaufleute, gab das Motto für die kommende Woche aus: "Wir haben ein buntes und breitgefächtertes Angebot. Für jeden ist es dabei." Die Dult stehe für Altbewährtes, sei aber auch stets offen für neue Sortimente. Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle sagte mit Augenzwinkern, "dass die Dult Augsburgs Antwort auf den Onlinehandel" sei. Der Weg über die 1000 Meter lange Einkaufsstraße lohne stets. Zur Eröffnung spielte das Blasorchester Lechhausen.

Das Blasorchester Lechhausen spielte bei der Eröffnung der Dult. Foto: Michael Hörmann

Die Dult ist der älteste Jahrmarkt der Stadt. Im Jahr 967 wurde er als "Führnehmer Markt" erstmalig erwähnt. Seit 1883 ist die Jakobervorstadt der Veranstaltungsort. Seit 1885 sind Oster- und Michaelidult, auch Herbstdult genannt, an diesem Ort angesiedelt.

