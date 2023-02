Bewegung an der Bauruine: Die Immobilie am Schmiedberg wird eingerüstet

Die bekannte Bauruine in Augsburg rottete die vergangenen Jahre vor sich hin. Nun gibt es erstmals seit Monaten Bewegung an der Baustelle, die auch als "Geisterhaus" bekannt ist.

Wohl noch in diesem Jahr soll die heruntergekommene Immobilie am Schmiedberg saniert werden – nun gibt es erste Entwicklungen an der Dauerbaustelle in der Augsburger Innenstadt. Seit Montag sind Arbeiter an der Bauruine zugange und stellen rund um das leer stehende Haus ein Baugerüst auf. Es ist das erste Mal seit Monaten, dass an dem Objekt sichtbar gearbeitet wird.

Wie berichtet, hat die Immobilie seit vergangenem Jahr eine neue Eigentümerin, eine Objektgesellschaft von Köse Immobilien, ein Unternehmen für Projektentwicklung aus Hamburg. Zuvor hatte das Grundstück ab 2011 einem Unternehmer aus Dubai gehört, der ambitionierte Pläne dafür hatte, denen allerdings nur sporadisch Bautätigkeit folgte. Die jüngste Planung: In dem Gebäude sollten in dem Gebäude 55 kleine Apartments, zwei Penthäuser und Gewerbeflächen entstehen.

Immobilie in Augsburg: Geisterhaus am Schmiedberg hat neuen Eigentümer

Was der neue Eigentümer mit dem Haus vorhat, ist noch nicht bekannt. Ein Vertreter der Firma, die die Immobilie erworben hat, sagte unserer Redaktion vergangenes Jahr, man wolle auf der bestehenden Baugenehmigung aufbauen und die bisherigen Pläne optimieren. Angedacht ist also weiterhin, dass das Gebäude am Schmiedberg 6 einmal ein Wohn- und Geschäftshaus werden soll, allerdings wohl mit etwas anderen Grundrissen, als der vorherige Eigentümer sie angedacht hatte.

Die Stadt Augsburg teilt mit, dass aufgrund des Gerüstaufbaus am Schmiedberg vorübergehend der Fußweg auf der südlichen Seite gesperrt werden müsse und die dortigen Parkplätze entfielen. Der vorhandene Geh- und Radweg am Leonhardsberg werde auf diesem Abschnitt zum gemeinsamen Geh- und Radweg. (jaka)

