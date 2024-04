Augsburg

vor 32 Min.

Die Job-Messe Pyramid in Augsburg lädt Studierende zum Austausch ein

Der Kontakt zwischen Unternehmen und Studierenden steht im Mittelpunkt der Firmenkontaktmesse Pyramid. Sie findet am 8. Mai 2024 an der Messe Augsburg statt.

Von Andrea Wenzel

Mit 3500 Besuchern und rund 260 Ausstellern zählt die Firmenkontaktmesse Pyramid zu den größten ihrer Art in Süddeutschland. Sie findet am 8. Mai in der Messe statt.

Die Firmenkontaktmesse Pyramid, eine der größten selbstorganisierten Rekrutierungsmessen in Süddeutschland, ist am 8. Mai auf dem Augsburger Messegelände zu Gast. Zwischen 10 Uhr und 15 Uhr können sich Studierende in den Hallen 5 und 6 über Einstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Beruf informieren und direkt mit den passenden Ansprechpartnern ins Gespräch kommen. Organisiert wird die Messe von Studierenden der Technischen Hochschule Augsburg (THA). Ziel der Pyramid sei es, den Dialog zwischen Studierenden und Unternehmen zu fördern. Unter dem Motto „Mit Wissen und Praxis zum Erfolg“ sei die Firmenkontaktmesse eine Anlaufstelle für alle, die auf der Suche nach Anstellungsverträgen, Praktikumsstellen, Werkstudierendenstellen und Praxiskooperationen sind. Der Eintritt ist kostenlos. Bei der Job-Messe Pyramid in Augsburg mit Firmenvertretern im Gespräch Neben direkten Gesprächen mit Vertretern von rund 260 Unternehmen haben Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, vor Ort professionelle Bewerbungsfotos zu machen oder an Bewerbungstrainings teilzunehmen. Bei „Catch-it-if-you-can“ können sich Besucherinnen und Besucher in Kurzvorstellungsgesprächen bei den teilnehmenden Unternehmen präsentieren. Es werden rund 3.500 Gäste erwartet, die von beiden Campus-Arealen der Technischen Hochschule aus mit einem Shuttle-Service der Stadtwerke Augsburg zum Messegelände fahren können. Weitere Informationen gibt es unter www.pyramid-hsa.de. (nist)

Themen folgen