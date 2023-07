Die Lechhauser möchten ihr Festzelt für die Kirchweih retten

Plus Nach dem Rückzug von Gastronom Stefan Meitinger drängt bei der Lechhauser Kirchweih die Zeit. Besucher müssen mit Einschränkungen im Festbetrieb rechnen.

Eine Lechhauser Kirchweih ohne Festzelt – das kommt für die Verantwortlichen im Stadtteil nicht infrage. Zur einwöchigen Veranstaltung, die Mitte Oktober stattfindet, gehört ein Festbetrieb. Sagen sie. Allerdings haben die Lechhauser ein großes Problem: Gastronom Stefan "Bob" Meitinger ist nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr abgesprungen. Er konnte sich mit der Stadt Augsburg nicht einigen, zu welchen Konditionen das Zelt zu betreiben ist. Nun drängt die Zeit.

Die Stadt sucht mittels einer Ausschreibung einen Betreiber des Zelts. Spruchreif sei nichts, sagt Peter Fischer auf Anfrage. Der Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft der Lechhauser Vereine macht deutlich: "Es gibt Akteure in Lechhausen, die versuchen, einen Festbetrieb zu ermöglichen."