Die Reitsportmesse Americana geht nach Friedrichshafen

Das Aus der Reitsportmesse Americana war für den Messestandort Augsburg ein schwerer Schlag. Im Herbst hatte der Veranstalter der internationalen Großveranstaltung bekannt gegeben, dass man Augsburg verlassen werde. Nun steht fest, wo die Americana im Jahr 2023 stattfindet: Sie zieht nach Friedrichshafen an den Bodensee.

Die Reitsportmesse wird von der Firma Americana GmbH organisiert. Deren Chefs hatten beim Abschied betont, dass es insbesondere infrastrukturelle Fragen am Standort gewesen seien, warum man Augsburg den Rücken kehre. Ein Wachstum der Veranstaltung, die nicht zuletzt von den sportlichen Wettbewerben lebt, sei nicht möglich.

Die Messe in Friedrichshafen ist größer als die Messe in Augsburg

Nun geht es an den Bodensee. Die Messe Friedrichshafen zählt nach eigenen Angaben zu den modernsten Messegeländen in Europa. Mit zwei Hallen, rund 85.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche, flexibel einteilbaren Konferenzräumen sowie zwei zentralen Freigeländen und dem Messe-See sehe man sich gut aufgestellt. Das Messegelände in Augsburg umfasst ebenfalls zwölf Hallen mit 48.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche sowie einem 10.000 Quadratmeter großen Freifläche. Hinzu kommt ein modulares Kongress- und Tagungscenter mit 2200 Quadratmetern.

55 Bilder Das war die Eröffnung der Americana 2021 in Augsburg Foto: Michael Hochgemuth

Termin der Americana 2023 ist von Mittwoch, 6. September, bis Sonntag, 10. September. Die Americana in Friedrichshafen ist eine Messe für Freizeit- und Westernreiter und gilt als wichtigste Veranstaltung Europas für den Westernreitsport. Mehr als 300 Aussteller aus der ganzen Welt werden erwartet, kündigt der Veranstalter an. Die Messe findet im zweijährigen Turnus statt. Zur Americana in Augsburg kamen im September 2021 knapp 39.000 Besucherinnen und Besucher ins Messezentrum, 250 Aussteller aus vielen Ländern waren vor Ort.

