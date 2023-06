"Die Richtung stimmt": So entwickelt sich der Arbeitsmarkt in Augsburg

Die Agentur für Arbeit in Augsburg erkennt positive Signale auf dem Arbeitsmarkt, doch verschiedene Probleme bleiben. Alle aktuellen Zahlen und Fakten.

Die Arbeitslosigkeit im Raum Augsburg ist im Mai gesunken. Wie die Agentur für Arbeit Augsburg mitteilt, suchten 464 Personen weniger als im Vormonat Arbeit. „Wie wir es erhofft haben, so ist es auch eingetreten", sagt Roland Fürst, Geschäftsführer Operativ der Agentur für Arbeit Augsburg. Die Richtung stimme. Auf längere Sicht zeigt sich jedoch ein differenzierteres Bild.

Arbeitsmarkt: Arbeitslosenquote in Augsburg sinkt

Nach Auskunft von Fürst liegt die Zahl der Arbeitslosen im Bereich der Agentur für Arbeit Augsburg - er umfasst neben der Stadt Augsburg auch die Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg -, im Vergleich zu Mai 2022 mit rund 1409 deutlich höher. Die Zunahme resultiere weiterhin aus einem "großen Plus" im Bereich SGB II – dies umfasst unter anderem den Bereich Bürgergeld –, gleiches gelte für die "Gruppen der Ausländer und der Frauen". Insgesamt liegt die Arbeitslosigkeit im Bereich der Agentur für Arbeit bei 3,7 Prozent. Vor einem Jahr waren es 3,4 Prozent.

Im Augsburger Stadtgebiet liegt die Arbeitslosenquote mit 5,2 Prozent deutlich höher. Auch hier ist die jüngere Entwicklung positiv, der Rückgang im Vergleich zum Vormonat ist mit rund 2,7 Prozent deutlich. Im Vergleich zum Mai 2022 gibt es laut Arbeitsagentur aber 8,2 Prozent mehr Arbeitslose.

Integration von Geflüchteten bleibt wichtiges Thema

Gerade die Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt ist für die Arbeitsagentur ein bestimmendes Thema. Im Vergleich zum Vorjahr liegt die Quote arbeitsloser Ausländerinnen und Ausländer um 22,2 Prozent höher. Um ihnen den Einstieg zu erleichtern, plant die Arbeitsagentur nach eigenen Angaben im Juli einen Aktionstag inklusive Stellenbörse. "Denn Schritt für Schritt enden die Integrationskurse und die Menschen gehen auf Arbeitssuche", sagt Fürst. "Daher sind wir froh über den weiterhin insgesamt stabilen Arbeitsmarkt in der Region Augsburg, der uns keinen Anlass zu großen Sorgen gibt."

Einen Anstieg der Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr beobachtet die Agentur für Arbeit in der Stadt Augsburg ebenfalls bei Unter-25-Jährigen (15,2 Prozent), gesunken ist sie dagegen bei Langzeitarbeitslosen (5,8 Prozent) und schwerbehinderten Menschen (2,4 Prozent). (kmax)