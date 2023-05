Die wirtschaftliche Lage im Wittelsbacher Land verschlechtert sich

Plus Die Inflation und die gesunkene Nachfrage treffen auch die Industrie im Landkreis Aichach-Friedberg. Doch der Optimismus kehrt langsam wieder zurück.

Vor dem letzten Winter war die Stimmung bei den Unternehmen im Landkreis Aichach-Friedberg ebenso wie in der ganzen Region besonders schlecht. Zu groß war die Angst vor Gas-Engpässen, anhaltenden Lieferschwierigkeiten und hohen Heizkosten. "Im Herbst war der Pessimismus groß", sagt Niklas Gouverneur, der bei der IHK den Bereich Wirtschaftsforschung und Konjunktur bearbeitet. "Wir sind aber recht glimpflich aus dem Winter gekommen." Zum Jahresbeginn hat sich die Stimmung bei den Unternehmen im Wittelsbacher Land deshalb leicht verbessert. Doch in der IHK-Konjunkturumfrage im Frühjahr zeigt sich ein anderes Bild.

Der IHK-Konjunkturindex im Landkreis Aichach-Friedberg, der sich aus der aktuellen Lage und der Erwartung der Unternehmen ergibt, ist im Vergleich zum Jahresbeginn um zwei Punkte auf 98 gesunken. Die Stimmung ist deutlich schlechter als im schwabenweiten Durchschnitt: Hier lag der Index bei 113. "Die Erwartungen sind eigentlich positiv, aber das reicht nicht aus, um die aktuell schwierige Lage auszugleichen", erklärt Gouverneur. Grund für die schlechte Stimmung ist insbesondere die Inflation und die gesunkene Inlandsnachfrage. Beides trifft vor allem die Industrie hart, die im Landkreis Aichach-Friedberg recht stark vertreten ist.