Die schottischen Hochlandrinder fühlen sich pudelwohl in der Wolfzahnau

Im Landschaftsschutzgebiet Wolfzahnau weiden seit vielen Jahren schottische Hochlandrinder. Ein Ausflug zu ihnen ist stets lohnenswert.

Ihr Lebensmittelpunkt in Augsburg liegt versteckt. Mit dem Auto kommt man nicht zu ihnen. Fußgänger und Radfahrer haben dagegen die Möglichkeit, den schottischen Hochlandrindern in der Wolfzahnau zu begegnen. Die Tiere leben in einem eingezäunten Bereich nahe des Kraftwerks. Ein Ausflug ist lohnenswert. In der Regel sind die Rinder auch zu sehen.

Die extrem robusten und widerstandsfähigen Schottischen Hochlandrinder werden insbesondere zur Beweidung extensiv genutzter Flächen und in der Landschaftspflege eingesetzt, da sie ganzjährig im Freien gehalten und ausschließlich mit Gras und Heu gefüttert werden können. Sie fallen durch ihr dichtes, langes und zotteliges Haarkleid auf.

In der Wolfzahnau leben die Rinder nahezu ungestört. Die Wolfzahnau befindet sich zwischen den Stadtteilen Oberhausen und Firnhaberau. Dahinter steckt ein Landschaftsschutzgebiet, das von der Wertach und vom Lech eingegrenzt wird.