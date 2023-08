Die Schülerzahlen an Grund- und Mittelschulen steigen kräftig an

Plus Größere Klassen, zusätzliche Deutschklassen und besondere Angebote: So starten die Augsburger Grund- und Mittelschulen ins neue Schuljahr.

Die geburtenstarken Jahrgänge und Zuzüge machen sich an Augsburgs Grundschulen immer deutlicher bemerkbar. Im September kommen 2762 Schülerinnen und Schüler in die erste Klasse - knapp 200 mehr als im vergangenen Jahr. Vertreter des Schulamts erklären, wie dem Anstieg der Schülerzahlen begegnet wird, welche Folgen es hat und ob genügend Lehrkräfte zur Verfügung stehen.