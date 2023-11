Augsburg

vor 47 Min.

Die Spielemesse "Spielwiesn" übertrifft die Erwartungen

Plus Rund 15.000 Besucher sind am Wochenende aufs Messegelände gekommen, um neue Spiele auszuprobieren. Fast hätte der vorhandene Platz nicht ausgereicht.

Von Fridtjof Atterdal Artikel anhören Shape

Lange Menschenschlangen bis fast auf die Straße sieht man an der Augsburger Messe nicht häufig. Die Premiere der "Spielwiesn" hat die Erwartungen der Messemacher aus München übertroffen. Rund 15.000 Besucher kamen am Wochenende aufs Messegelände, um dort neue Brettspiele zu testen, mit Spieleentwicklern zu fachsimpeln oder einfach eine gepflegte Runde Rollenspiel zu erleben.

"So etwas wie in Augsburg haben wir in all den Jahren noch nicht erlebt", sagt Messeveranstalterin Petra Griebel. Nachdem die Spielwiesn 29 Jahre lang in München beheimatet war, fand sie in diesem Jahr zum 30. Jubiläum erstmals in Augsburg statt. Der Ansturm auf die Angebote habe jeden Rahmen gesprengt - es musste sogar ein eigentlich gesperrter Bereich der Halle 5 nachträglich geöffnet und mit Tischen versehen werden, um die vielen an Spielen interessierte Besucher aufnehmen zu können. "Wir sind der Messe sehr dankbar, wie schnell und flexibel sie reagiert und uns unterstützt hat", lobt Griebel die Zusammenarbeit.

