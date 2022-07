Die Stadt warnt vor brechenden Ästen durch Trockenheit und Hitze

Bei anhaltender Trockenheit und Hitze können auch grüne Äste abbrechen. Die Stadt Augsburg gibt eine Warnung heraus. Wie sich Passanten unter Bäumen verhalten sollen.

Das städtische Amt für Grünordnung warnt vor der Gefahr von sogenannten "Grünastbrüchen" in Augsburg. Wegen anhaltender Hitze und Trockenheit in den zurückliegenden Wochen zeige sich dieses seltene Phänomen jetzt vermehrt. Demnach können große Äste in der Baumkrone ohne vorherige Anzeichen spontan abbrechen und unvermittelt zu Boden krachen. Das bringt Gefahren mit sich.

Stadt Augsburg warnt vor Gefahr durch Astbruch

Besonders der Bereich unter ausladenden Bäumen, etwa Pappeln, sollte nach Angaben des Amtes aus Sicherheitsgründen von Passanten gemieden werden. Die speziellen Grünastbrüche könnten auch durch eine regelmäßige Baumkontrolle nicht vermieden werden. Grund sei, dass der sogenannte Verdunstungssog abreißt. Von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Amtes sollen die Schäden an Bäumen im öffentlichen Raum zeitnah beseitigt werden. (eva)

Lesen Sie dazu auch