Diese beiden Frauen haben sich bewusst für das Handwerk entschieden

Lisa Gubernator und Lilian Wang machen eine Ausbildung zur Schreinerin. Die beiden 24 und 19 Jahre alten Frauen haben sich bewusst für den Weg ins Handwerk entschieden, ohne sich selbst dabei vorzuschreiben, dass diese Entscheidung für die Ewigkeit sein muss. In ihrem Ausbildungsbetrieb haben sie zwei Chefs gefunden, die diese Flexibilität unterstützen und selbst aus dem starren Schema eines Handwerksbetriebs ausbrechen.